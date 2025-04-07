Набиуллина допустила «хорошую оговорку» во время беседы про инфляцию

Глава Банка России Эльвира Набиуллина оговорилась на встрече с депутатами, когда рассказывала об инфляции. Заявление было сделано на встрече с депутатами, передает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Председатель ЦБ отметила, что доступность финансовых ресурсов будет обеспечена снижением ставки. Она незамедлительно исправила себя, заявив, что в данном случае речь идет непосредственно об инфляции.

«Доступность финансовых ресурсов, на наш взгляд, будет обеспечена снижением ставки …снижением инфляции», — подчеркнула Набиуллина.

В ответ на данное заявление один из депутатов сообщил, что это «хорошая оговорка», на что Набиуллина улыбнулась. По словам главы ЦБ, «когда у нас инфляция устойчиво снижается, то снижается и ставка».

Набиуллина также сообщила, что на пике текущие темпы роста цен в пересчете на год в ноябре-декабре 2024 года были в районе 14%, в январе снизились примерно до 11%, в феврале были ниже 8%. В следующий год планируется «войти с текущей месячной инфляцией в пересчете на год около 4%», добавила глава ЦБ.