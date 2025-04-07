Американские тарифы затрагивают экспорт ЕС на €380 млрд

Американские тарифы затрагивают экспорт Евросоюза на €380 млрд, что составляет свыше 70% всего экспорта из стран сообщества в США. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в ходе пресс-конференции после неформальной министерской встречи Евросоюза по торговым разногласиям с Вашингтоном, передает ТАСС.

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«Торговля Евросоюза с США — нашим главным партнером — находится в сложном положении. Тарифы затрагивают экспорт на сумму в €380 млрд. Свыше 70% всего экспорта сталкивается с тарифами в 20%, 25% и даже выше», — сказал он.

До этого директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что Трамп рассматривает возможность приостановить действие взаимных тарифов на 90 дней для всех стран, кроме Китая.

3 апреля Трамп объявил о введении новых таможенных тарифов в отношении целого ряда стран. В опубликованном Белым домом перечне указаны 184 страны и территории, включая все 27 государств — членов Европейского союза.

По мнению аналитиков газеты Wall Street Journa, тарифы Трампа укрепили позиции Китая в мировой торговле. Они считают, что американские пошлины в отношении азиатских и европейских стран разрушают экономические альянсы, способные противостоять Пекину.