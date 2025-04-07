В Белом доме прокомментировали предложения ряда стран по пошлинам на импорт

Ряд стран обращается к Соединенным Штатам с отличными предложениями в рамках переговоров о пошлинах, рассказал журналистам директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины на импортные товары в размере от 10% до 49%.

«Я видел некоторые отличные сделки, президент Трамп решит, достаточно ли они хороши», — отметил Хассет.

Чиновник пояснил, что множество стран «выстроились в очередь», выразили желание договориться с Вашингтоном.

Власти США убеждены, уточнил директор совета, что введение пошлин не приведет к росту цен для потребителей, а бремя дополнительных расходов ляжет на страны-импортеры.

Ранее Хассет сообщил, что Россия не попала в перечень стран, на товары которых введены пошлины, в связи с тем, что Вашингтон ведет с Москвой переговоры о мире на Украине.