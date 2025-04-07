Украине предрекли скорую стагфляцию

Увеличение темпов инфляции и замедление роста ВВП на Украине указывают на близость страны к стагфляции, пишет «Страна.ua» со ссылкой на экономистов. Они утверждают, что отрицательная динамика связана с ухудшением ситуации на фронте, усилением обстрелов энергетической и промышленной инфраструктуры, а также потеря значительных территорий в ДНР.

Эксперты также утверждают, что стагфляции в стране способствует низкий урожай зерновых из-за засухи, а также спад в строительстве, вызванный падением спроса на жилье. Кроме того, большую роль играет критическая ситуация на рынке труда, вызванная активизацией мобилизации.

Значительная часть мужчин избегает работы, прячась по домам, или пытается покинуть страну любыми способами. Это во многом связано с неудачей кампании по бронированию, которая проходит избирательно, часто сопровождается коррупционными схемами со стороны чиновников и не гарантирует сохранение рабочих мест.

Экономисты считают, что будущее украинской экономики в значительной степени зависит от двух ключевых факторов. Во-первых, важна продолжительность конфликта и то, в чью сторону будут разворачиваться события на фронте. Также необходимо учитывать состояние мировой экономики, которая вступает в период «великих потрясений» из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин.