Трамп намерен заставить ЕС покупать у США энергоносители

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Евросоюз обязан взять на себя обязательство по покупке у Соединенных Штатов энергоносителей.

«Им придется покупать энергоносители у нас, потому что они в них нуждаются», — приводит его слова ТАСС.

По мнению американского лидера, это необходимо для ликвидации торгового дефицита с ЕС, который сейчас составляет 350 миллиардов долларов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность продолжить переговоры с США о введенных ранее пошлинах.

«Мы готовы к переговорам. Параллельно мы готовим возможные ответные меры, но предпочитаем добиться решения на переговорах», — отметила она.

По мнению фон дер Ляйен, сначала необходимо уладить технические детали и только после этого переходить к следующим шагам в сторону возможного соглашения с Вашингтоном.

Как писала «Парламентская газета», Трамп 2 апреля ввел пошлины на продукцию из более чем 180 стран. России нет в их числе. Как объяснил американский лидер, пошлины устанавливаются по зеркальному принципу: если страна ввела их в отношении США, то Вашингтон отвечает тем же. Минимальная пошлина составит 10% и заработает с 5 апреля, зеркальные тарифы — с 9 апреля.