Глава президиума АКОРТ исключил рост цен на лимоны в России

Цены на лимоны в России значительно не вырастут из-за сокращения импорта из Турции. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

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Ранее министерство торговли Турции объявило, что приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодов и для обеспечения нужд собственного рынка.

При этом Турция вместе с Узбекистаном являются крупнейшими поставщиками лимонов в Россию. На их долю приходится две трети от общего импорта, отметил Богданов. В то же время он подчеркнул, что количество турецких лимонов на российских рынках зависит от сезона.

Пик наблюдается в осенне-зимний период. Весной у нас поставки смещаются в сторону других стран – Аргентины, ЮАР, Марокко. Они покрывают выпадающий турецкий импорт. Поэтому нехватки или изменений на рынке в ближайшее время не предвидится.

В связи с этим Богданов исключил серьезное повышение цен на продукт.

"Мы не ожидаем значительных ценовых колебаний в магазинах федеральных сетей в связи с приостановкой импорта. На текущий момент сформировано достаточно предложений по поставке лимонов за счет других международных направлений, где есть широкий круг поставщиков", – объяснил глава АКОРТ.

При этом, если приостановка экспорта в Турции продлится значительный срок, в том числе до будущей осени, у российского бизнеса достаточно времени, чтобы переориентироваться и избежать дефицита лимонов на рынке, заключил Богданов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предупредила крупнейшие торговые сети о недопустимости роста цен на продукты перед Пасхой. В службе напомнили о регулярном наблюдении за ценами на продовольственные товары, а также подчеркнули необходимость строгого соблюдения антимонопольного законодательства в рамках хозяйственной деятельности.