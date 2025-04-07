ЦБ повысил курс доллара и евро

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 8 апреля 2025 года.

Курс доллара вырос до 86,18 рубля, на 5 апреля он составлял 84,27 рубля. Курс евро был повышен с 94,77 до 92,98 рубля, установленных 5 апреля. Курс юаня составил 11,72 рублей. На 5 апреля он составлял 11,6 рублей.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.