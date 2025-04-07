Трамп пригрозил КНР дополнительными пошлинами в 50% в случае ответных мер

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%, если Пекин не откажется от ответных мер на американские товары.

«Если Китай до завтра не откажется от увеличения на 34% свыше продолжавшихся долго злоупотреблений, США введут дополнительные пошлины в отношении Китая на 50% c 9 апреля», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Третьего апреля Трамп объявил о торговых пошлинах против более чем 200 стран. При этом на товары из Китая будут наложены повышенные пошлины в 34%.

Госсовет КНР в ответ объявил о введении тарифов в размере 34% на всю продукцию из США.

Трамп назвал действия КНР неверным ходом и проявлением паники.