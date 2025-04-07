Еврокомиссия (ЕК) предложила с 16 апреля ввести ответные тарифы в размере 25% на промышленные товары из США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный документ ЕК, направленный странам - членам ЕС на согласование.

Агентство утверждает, что ЕК изъяла из списка подпадающих под ввозные пошлины товаров виски.

Глава ЕК высказалась о переговорах с США по пошлинам

Вашингтон ранее пригрозил ввести отдельный тариф в размере 200% на вино из ЕС, если виски попадет под европейские пошлины. Как отмечали эксперты, такой шаг американской администрации нанес бы тяжелый удар по Италии, Франции и некоторых других южных стран ЕС.