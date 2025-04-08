Золотой резерв России побил исторический рекорд

Стоимость золотых резервов РФ по итогам марта поставила новый рекорд. По итогам марта она достигла 229 млрд долларов.

Прибавка составила 38% — в 2024 году стоимость резерва составляла 166 млрд долларов, сообщает ЦБ РФ.

Доля золота в международных резервах страны растет третий месяц подряд. Сейчас она составляет 35,4%, в прошлом году — 28%. Золотовалютные резервы компенсировали треть захваченных Западом активов.

Банк России входит в пятерку крупнейших держателей золота среди центральных банков мира.