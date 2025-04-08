В ЦБ оценили возможность бесконечно сохранять высокую ключевую ставку

Банк России предполагает, что период высоких значений ключевой ставки не будет длиться вечно, хотя и будет продолжаться в течение длительного времени. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Напомним, что Банк России в марте в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение регулятора совпало с прогнозами большинства аналитиков. В своем пресс-релизе Центробанк подчеркнул, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметил он. Сегодня глава ЦБ принимает участие во встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.

«Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным», - отметила Набиуллина.

Как заявил ранее зампред регулятора Алексей Заботкин, Центральный банк РФ не исключает вероятность того, что потребуется дополнительное повышение ключевой ставки в случае, если инфляция не снизится в достаточной мере. При этом, по его словам, требуемой жесткости денежно-кредитной политики, вероятно, удалось достичь.