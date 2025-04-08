Американские инвесторы выступили против пошлин Трампа

Трехдневный обвал фондовых рынков после введения пошлин заставил многих американских инвесторов критически оценить торговую политику президента США Дональда Трампа, пишет Le Figaro.

Французская газета Le Figaro пишет, что среди недовольных оказались как ярые сторонники президента, так и крупные финансисты с Уолл-Стрит, передает ТАСС.

Глава инвестфонда Pershing Square Capital Management Билл Экман написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что введенные тарифы «подрывают доверие к США как торговому партнеру, месту для ведения бизнеса и инвестиционному рынку». Он отметил, что последствия для страны могут быть крайне негативными, особенно для миллионов американцев с низким доходом. Экман подчеркнул, что когда рынки рушатся, компании начинают сокращать вложения и увольнять сотрудников.

Также бывший директор по инвестициям в фонде Сороса Стэнли Дракенмиллер выразил несогласие с тарифами, превышающими 10%. Глава JP Morgan Chase Джейми Даймон в своем ежегодном письме акционерам отметил, что такие меры могут привести к росту инфляции и повысить вероятность рецессии в США.

Аналитик Дэн Айвс считает, что введение пошлин может стать «экономическим Армагеддоном», который отбрасывает технологический сектор на десятилетия назад.

Напомним, США начали обещанную самую масштабную в современной истории тарифную войну.

Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. При этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.