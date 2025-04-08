Мишустин потребовал сохранить низкие цены на электричество

Стоимость киловатт-часа в России является одной из самых низких в мире. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии «Развитие электроэнергетики».

По его словам, спрос на электроэнергию в России за последние пять лет растет опережающими темпами, особенно в восточных и южных регионах, при этом сама структура потребления меняется.

«С одной стороны активно внедряются новые технологии, которые снижают энергозатраты на единицу выпускаемой продукции в целом, с другой, расширяются энергоемкие секторы», – сообщил Михаил Мишустин.

В качестве примера он привел электротранспорт, центры обработки данных, искусственный интеллект. Также, подчеркнул председатель правительства, продолжается электрификация промышленных и бытовых устройств.

Премьер-министр подчеркнул, что «сейчас цена киловатт-часа в России – одна из самых низких в мире». В связи с этим он поставил задачу, «сохранить это важное преимущество для граждан и бизнеса».

Ранее в России предложили ввести новый порядок оплаты счетов за электричество. Согласно инициативе, новые потребители с подключенной мощностью сети не менее 670 кВт должны будут платить за электроэнергию не из фактического потребления, а исходя из максимально заявленной мощности – по принципу take-or-pay («бери или плати»)