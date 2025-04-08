Названа сумма, которую американский фонд предоставил Украине

С 2022 года Фонд Говарда Баффета, учрежденный сыном известного инвестора Уоррена Баффета, выделил около 800 миллионов долларов на поддержку Украины. В этом году ожидается, что сумма составит более 1 миллиарда долларов, сообщает агентство Associated Press.

175 миллионов долларов направили на гуманитарное разминирование, отмечается в материале. Также подчеркивается, что фондом выделяются средства на гуманитарные нужды.

Согласно информации от источника, с 2022 года Баффет посетил Украину не менее 18 раз. С 2023 года он поддерживает связь с министром экономики Украины Юлией Свириденко. В ходе своей последней поездки на Украину, о которой сообщает агентство, он встретился с ней. Издание также сообщает, что фонд Говарда Баффета профинансировал несколько поездок делегаций американских конгрессменов на Украину в 2023 году и планирует содействовать еще одному визиту в мае этого года.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Френч Хилл заявил, что спикер Майк Джонсон рассмотрит вопрос об инициировании билля о помощи Киеву после 19 апреля.