Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала возобновить поставки газа из России и укрепить торговлю со странами БРИКС. По ее мнению, такие меры необходимы для снижения нагрузки на экономику Германии на фоне усиливающегося давления со стороны США, сообщает BILD.

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«Возврат к недорогим энергоносителям, например, за счет трубопроводного газа из России, значительно облегчил бы нагрузку на потребителей и бизнес и стал бы стимулом для экономики», — сказала политик.

Также глава ССВ выступила за избавление от энергетической и цифровой зависимости от США. Она предупредила, что при отсутствии срочных экономических шагов со стороны будущего канцлера и лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца страну может ожидать новая волна рецессии.

20 февраля Вагенкнехт заявила, что Германия должна приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить большую войну в Европе, так как конфликта с Россией не переживет никто.