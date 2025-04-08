Украина получила первую партию угля из США после прекращения добычи в Покровске.

Об этом пишет Bloomberg.

«Хотя импорт коксующегося угля дороже, чем его отечественный аналог, из-за логистики, это важный шаг для поддержки украинской экономики», — приводит агентство слова главы «Метинвеста» Александра Рыженкова.

Размер партии составил 80 тыс. т.

Уголь будет использоваться для обеспечения бесперебойной работы заводов «Запорожсталь» и «Камет Сталь».

Ранее в Финляндии закрыли последнюю угольную электростанцию.