США повысили пошлины для Китая до 104%

США повысили импортные пошлины на китайские товары до 104%. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, увеличение размера пошлин связано с тем, что Пекин не снял свои ответные меры.

«Дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени (19:00 по московскому времени). Они будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля», — добавил представитель Белого дома.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%. При этом многим странам придется столкнуться с повышенными ставками, поскольку их будут рассчитывать исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной. В частности, для Китая они составляли 34%, достигнув с ранее действовавшими мерами 54%. В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США. Они начнут действовать с 10 апреля.