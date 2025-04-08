Набиуллина: Банк России оценит риски для экономики от тарифных войн

Снижение мировых цен на нефть создаёт риски для экономики России, однако Центробанк готов к ним и следит за развитием ситуации.

С заявлением об этом выступила на встрече с представителями фракции КПРФ в Государственной думе глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По её словам, которые приводит РИА Новости, тарифные войны обычно приводят к снижению мировой торговли и могут негативно сказаться на спросе на российские энергоносители.

«Поэтому здесь риски есть. Надо будет смотреть, как ситуация будет развиваться. Она пока в самом начале. Мы всегда готовимся к такого рода рискам», — сказала глава регулятора.

Ранее Набиуллина заявила, что если бы ставку не подняли до 21%, то влияние инфляции ощущалось бы гораздо сильнее.