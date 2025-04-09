Китаю спрогнозировали «глубокий кризис»

Пекин пытается удержать экономику от падения. Страна теряет «колоссальные деньги».

Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил маркетолог, профессор Игорь Качалов.

«Дональд Трамп искренне уверен, что он имеет право на такую жёсткость. Он знает, что, пережив три банкротства с помощью жёстких позиций, можно снова вернуться в бизнес и в жизнь. Он доказал это самому себе и всем окружающим. Он знает, что в его руках от 20% до 50% сбыта для всех основных товаров. Для того же Китая — это колоссальные деньги, с точки зрения его экономики. Недаром сегодня Центробанк Китая заявил, что всем банкам Китая надо прекратить покупать доллары. Это последняя попытка удержать экономику Китая от падения, потому что закрытый рынок США — это глубокий кризис для Китая, куда уходят китайские товары».

Сегодня Китай объявил об ответных пошлинах на товары из США. С 10 апреля будет действовать ставка в 84%. Таким образом, она вырастет на 50%, сообщает Центральное телевидение КНР.

2 апреля американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. В отношении Китая со среды тарифы установлены на уровне 104%. Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что Пекин не откажется от контрмер, а переговоры сторон должны проходить на равноправной основе.

Кроме того, Трамп заявил, что из-за введённых пошлин страны «целуют его в зад». Всё ради заключения новых торговых сделок, подчеркнул президент США.

«Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в зад. Они умирают от стремления заключить сделку: «Пожалуйста, пожалуйста, заключите с нами сделку. Я сделаю всё, что угодно, сэр», — рассказал он. Лидер отмечал, что введённые им пошлины приносят Америке по два миллиарда долларов ежедневно.