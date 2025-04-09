Эксперт заявил о выигрыше россиян от тарифной войны ЕС и США

В США и странах Европы ожидают резкого скачка цен на китайские товары на фоне введенных тарифов. А для россиян при этом ситуация складывается хорошо – наращивание импорта из КНР повысит конкуренцию и понизит цены. Таким образом, жители РФ от этой ситуации только выиграют, заявил 360.ru эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

Так как Евросоюз опасается завала своих рынков товарами из Китая, для него на первый план выходит российский рынок сбыта, куда Пекин уже начал массово поставлять свои автомобили, отметил эксперт.

«А если больше товара пойдет сюда, что будет? Значит будет конкуренция и снижение цены на эти товары», — пояснил он.

Однако ввод таможенных пошлин все-таки окажет негативное влияние на производителей из КНР. Так, например, при пошлинах в 20% стоимость товара растёт только на 10%, а еще 10% «съедаются», так как цены приходится занижать. Это чревато последствиями для Китая, могущество которого во многом основано на свободной торговле в США, подчеркнул Наумов.

«Ну, а мы будем сидеть на берегу и наблюдать, пока по реке проплывёт доступный китайский автомобиль для российского потребителя», — заключил он.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Всего в списке оказались 185 стран. При этом для стран ЕС размер новых пошлин был определён в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т. д.

Китай объявил о вводе ответных пошлин в размере 34% на все товары из США 4 апреля. Эта мера начнёт действовать 10 апреля. В ответ США анонсировали новые пошлины на китайские товары.