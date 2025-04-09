Страны Азии нашли способ смягчить тарифное давление США

Азиатские страны, включая Южную Корею и Индонезию, начали активно подписывать контракты на закупку сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, передает Bloomberg.

Такое решение обусловлено желанием снизить торговые излишки и смягчить тарифное давление, введенное администрацией Дональда Трампа.

Индонезийский президент Прабово Субианто заявил о намерении увеличить закупки американских товаров, включая СПГ, в то время как Таиланд также рассматривает возможность увеличения импорта. Дональд Трамп обсудил «крупномасштабные» закупки американского СПГ с временным лидером Южной Кореи Хан Доксу.

Япония, Южная Корея и Тайвань выразили интерес к инвестициям в проект экспорта СПГ на Аляске стоимостью 44 млрд долларов, который поддерживается Трампом. Каскад глобальных тарифов, введенных на прошлой неделе, серьезно ударил по азиатским экономикам, и СПГ стал естественным выбором для облегчения их положения.

Азия, как крупнейший потребитель, ожидает роста спроса на СПГ, поскольку экономики развиваются, а внутреннее производство стагнирует.

Напомним, США ввели пошлины в 104% на китайские товары, пошлины останутся в силе, пока Пекин не заключит торговую сделку с Вашингтоном, заявил президент США. Белый дом заявил, что Трамп намерен проявить щедрость в переговорах с Китаем по пошлинам, если Пекин изъявит желание договориться.

Трамп заявлял, что введенные пошлины на китайские товары сохранятся до заключения торгового соглашения и выразил уверенность в его достижении.