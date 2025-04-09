Китай завалит Россию своими товарами

Китай может нарастить поставки товаров в Россию из-за американских тарифов. Такое прогноз сделала аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Если американская пошлина действительно вырастет до 100%, КНР просто прекратит поставки в США ряда товаров, видов сырья и материалов. В этом случае Китай может начать увеличивать поставки своих товаров в страны БРИКС, в том числе в Россию», — передает слова Мильчаковой РБК.

Некоторые эксперты предсказывают возможность увеличения экспорта в Россию китайского промышленного оборудования, бытовой техники и товаров повседневного спроса.

Китай отреагировал на пошлины Трампа в размере 104%

Потенциальный рост китайских поставок в Россию не ожидается существенным, в первую очередь из-за высокой волатильности рынков и различий в потребностях стран. Россия, хотя и может принять защитные меры, имеет диверсифицированный рынок и, скорее всего, не столкнется с резким увеличением импорта.

С 1 февраля США ввели пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики: 25% для первых двух стран и 10% для Китая. Президент США Дональд Трамп не опасается роста цен и инфляции, хотя новые торговые барьеры могут вызвать экономические потрясения и ослабить позиции страны на международной арене. В ответ на эти меры Китай планирует подать иск во Всемирную торговую организацию, утверждая, что действия США нарушают ее правила и ухудшают торговые отношения, передает «Ридус».