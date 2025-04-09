Власти Китая проведут экстренное совещание

Высшее руководство Китая планирует провести экстренную встречу уже в среду, чтобы обсудить меры по стимулированию экономики и стабилизации рынков капитала. Это связано с эскалацией торговой войны с США, сообщает Reuters.

Пошлины США на китайский импорт почти удвоились и достигли 104% в среду. Эксперты считают, что такой уровень тарифов является запретительным и торговать при таких условиях будет практически невозможно.

По словам источников Reuters, на встрече, как ожидается, будут присутствовать высокопоставленные должностные лица Государственного совета КНР, а также ряда правительственных и регулирующих органов.

Жесткие пошлины президента США Дональда Трампа пошатнули мировой торговый порядок, существовавший на протяжении десятилетий, усилив опасения рецессии и приведя к резкому падению мировых акций.