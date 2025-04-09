Набиуллина: ЦБ будет аккуратно подходить к снижению ключевой ставки

Банк России будет проявлять осторожность в вопросе снижения ключевой ставки, пока не будет уверенности в стабильности замедления темпов роста цен. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Сегодня Набиуллина выступает в Госдуме. По ее словам, в текущих условиях стоит помнить о том, что в 2024 году после замедления в начале года инфляция «подняла голову» вновь. Регулятору важно убедиться, в том, что «нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво», отметила глава ЦБ.

«Депутаты, конечно, спрашивали нас, когда мы сможем перейти к снижению ключевой ставки. Мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно», — указала председатель Банка России.

Ранее Набиуллина заявила, что период высоких значений ключевой ставки не будет длиться вечно, хотя и будет продолжаться в течение длительного времени. Напомним, что Банк России в марте в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Оно совпало с прогнозами большинства аналитиков. В своем пресс-релизе Центробанк подчеркнул, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.