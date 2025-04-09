Китай объявил о новом повышении тарифов на товары из США

Китай увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34 процентов до 84 процентов. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

На сайте телеканала уточняется, что новая ставка начнет действовать с полудня 10 апреля.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении дополнительных пошлин на зарубежные товары, в итоговый список вошли 185 стран. Китай в ответ на это заявил о введении дополнительных торговых тарифов в размере 34 процентов на импортные американские товары.

В связи с этим Трамп высказался, что КНР реагирует на американские пошлины не по правилам. Через пару дней тарифы США против КНР в размере 104 процентов вступили в силу.

Затем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что около 70 стран обратились к Вашингтону с просьбой о проведении переговоров относительно американских пошлин. Политик выразил уверенность в успешности этих переговоров.

Аналитики крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что новые пошлины США перевернут всю устоявшуюся глобальную систему и спровоцируют труднопредсказуемые экономические последствия.