Эрдоган предрек «сильный ураган» в мировой экономике

Торговые конфликты будут иметь серьезные последствия для всего мира и вызовут «сильный ураган». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте в Анкаре.

Ранее стало известно, что, согласно новому указу президента США Дональда Трампа, в отношении ряда государств теперь действуют «взаимные» пошлины на импорт. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками.

По словам турецкого лидера, укоренившаяся глобальная система «явно трещит по своим основаниям». Как уточнил он, сейчас наблюдается «рост протекционистской структуры». Эрдоган отметил, что почти повсеместно государства разрабатывают политику, направленную на укрепление общества и экономики.