Американцы перешли к отчаянным мерам из-за поступка Трампа

Американцы начали запасаться продуктами и товарами первой необходимости, опасаясь роста цен из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении десятков стран. Об этом сообщает The Independent.

Газета побеседовала с посетителями американской торговой сети Walmart. Один из них, 53-летний Томас Дженнингс, рассказал, что закупается впрок соками, приправами и «всем, что только может придумать». Ранее в другой сети - Costco - Дженнингс закупил оптом муку, сахар и воду.

«Я покупаю в два раза больше всего - бобов, консервов, муки. Надвигается рецессия, и я готовлюсь к худшему», - подчеркнул он.

Как и все большее количество покупателей в США, Дженнингс считает, что розничные цены вскоре вырастут из-за новых пошлин. Исследовательская группа Tax Foundation считает, что новые пошлины обойдутся американцам в 3,1 триллиона долларов в течение следующих десяти лет. Это эквивалентно 2100 долларам увеличения налога на домохозяйство только в 2025 году.

55-летний американец Анджело Баррио, бывший специалист швейной промышленности, рассказал The Independent, что тактика Трампа «мутить воду и вызывать хаос» беспокоит его и его друзей. Баррио начал покупать товары с длительным сроком хранения еще в ноябре, опасаясь, что розничные торговцы переложат тарифные издержки на своих клиентов.

На этой неделе Баррио запасся в Costco зубной пастой, мылом, водой и рисом, чтобы заполнить шесть канистр, уже набитых консервами в его подвале с контролируемой температурой. Баррио симпатизирует Китаю, которому Трамп пригрозил дополнительными пошлинами, если Пекин не отменит свои ответные тарифы.

«Они просто без вины виноватые. Я всегда был рад, что они могут поставлять нам товары по таким низким ценам», - подчеркнул собеседник газеты.

В начале апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере от десяти до 50 процентов в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». В частности, администрация США ввела 20-процентные пошлины в отношении стран ЕС и обложила 24-процентным тарифом Японию.

При этом пошлины не вводились в отношении России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи. В Белом доме заявили, что из-за санкций эти страны уже ограничены в своих возможностях торговать с США.

В ответ на американские пошлины Китай ввел 34-процентный тариф на весь импорт США, а ЕС рассматривает использование «инструмента по борьбе с принуждением» (ACI), который позволит нанести удар по важнейшим сферам услуг США, таким как технологии и банковское дело.

В то же время ЕС думает о более мягком варианте ответных мер - пошлины в размере до 25 процентов на соевые бобы, сладкую кукурузу, рис, миндаль, апельсиновый сок, клюкву, табак, железо, сталь, алюминий, некоторые лодки и транспортные средства, текстиль и определенную одежду, а также различные виды косметики из США.