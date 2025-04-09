Евросоюз утвердил ответные меры на повышение пошлин со стороны США
Еврокомиссия сообщила, что постоянные представители стран Евросоюза утвердили ответные меры на повышение пошлин со стороны США. Об этом пишет РИА Новости.
Как уточнили в Еврокомиссии, утвержденные меры станут ответом на повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт алюминия и стали. Какие конкретно меры приняли в Евросоюзе, пока не уточняется.
«Сегодня государства — члены ЕС проголосовали за предложение Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США», — сообщили в Еврокомиссии.
Ранее США ввели пошлины в 25% на импорт стали и алюминия.