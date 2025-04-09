Цены на нефть упали из-за ответных мер Китая на американские пошлины

Андрей Дуванов

Цены на нефть упали на 7% из-за ответных мер Китая на повышение пошлин президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Нефть обвалилась ниже $60 после ответа Китая на пошлины США
© РИА Новости

Как сообщает источник, это падение цен на нефть стало самым существенным за последние четыре года. При этом, цены уже успели немного восстановиться — изначально фьючерсы на нефть марки Brent и американской марки West Texas Intermediate упали на 7%, но в данный момент потеря составляет 3,9%. Таким образом, цена фьючерсов Brent достигла показателя в 60,35 долларов за баррель, а West Texas Intermediate — 57,23 доллара.

По мнению аналитика UBS Джованни Стауново, такое падение вызвано эскалацией торговой войны между Китаем и США. По его словам, повышение пошлин внушает в участников рынка страх глобальной рецессии, что оказывает прямое воздействие на цены.

«Хотя спрос на нефть, вероятно, пока не пострадал, растущие опасения относительно слабого спроса на нефть в ближайшие месяцы требуют снижения цен, чтобы спровоцировать корректировку поставок и предотвратить перенасыщение рынка», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 104%. В ответ на это Пекин повысил пошлины на товары из США до 84%.

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