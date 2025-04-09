Цена на нефть марки Brent упала ниже $59 впервые с февраля 2021 года

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в среду, 9 апреля, упала более чем на 6% — до $58,7 за баррель, пишет РБК.

По данным портала, нефть марки Brent торгуется ниже отметки $59 за баррель впервые за четыре года и два месяца — с 4 февраля 2021 года.

Нефтяные фьючерсы ускорили падение на новости о том, что Китай дал ответ на повышение пошлин президентом США Дональдом Трампом — поднял пошлины на американские товары на 50%. Суммарный сбор в отношении американского импорта в Китай увеличился до 84%.

Еще одним негативным фактором для рынка нефти стало решение ОПЕК+ с мая увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки, что в три раза больше первоначально запланированного увеличения добычи на 135 тыс. баррелей в сутки, уточнили эксперты.

«Если Китай не договорится с США о деэскалации торговой войны и снижении тарифов, то стоимость Brent в текущем году может опуститься до $50–60 за баррель», — предположил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Также на стоимость нефти повлияла публикация данных о росте запасов нефти в США — они выросли на 2,6 миллиона баррелей, до 442,3 миллиона баррелей.