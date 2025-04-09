Президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает введение пошлин против 75 стран на 90 дней. Об этом пишет Reuters.

Глава США 2 апреля ввел пошлины в размере от 10% до 49% против 185 стран и территорий. Пошлины против Китая позже были увеличены до 105%, затем до 125%.

Представители многих государств обратились к американской администрации с просьбами о снижении или отмене тарифов.

Трамп отметил, что в связи с просьбами партнеров, объявляет паузу на введение масштабных пошлин для стран, которые не предприняли ответных мер. Вместе с тем, базовые сборы в размере 10% остаются.

Трамп в третий раз повысил пошлины в отношении Китая

По данным агентства, на фоне решения главы США, резко выросли фондовые индексы. В частности, NASDAQ поднялся на 7%, согласно данным торгов.