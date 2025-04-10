Курс доллара войдет в новую фазу: сколько будет стоить рубль

Аналитики в беседе с изданием Life рассказали, что будет с курсом валют на следующей неделе. В частности, по словам основателя инвестиционной компании SharesPro Дениса Астафьева, в настоящее время ключевым фактором, влияющим на курс доллара, является его стоимость в размере 90 рублей. Если ситуация на внешних рынках останется стабильной и цены на нефть не упадут, то курс может остаться в этом диапазоне.

Однако если геополитическая обстановка обострится, цены на нефть снизятся или крупные игроки рынка неожиданно активизируются, то курс доллара может вырасти. Кроме того, важную роль будет играть политика Центрального банка, отметил собеседник.

По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, на период с 14-го по 18 апреля ожидается, что доллар будет торговаться в диапазоне 86,40–92,00 рубля, евро — 93–96 рублей, юань — 11,40–12,30 руб. Он отметил, что это обусловлено рядом разнонаправленных факторов. С одной стороны, рубль получает поддержку благодаря высокой ключевой ставке ЦБ (16%) и продаже валюты в рамках бюджетного правила. С другой стороны, на рубль оказывает давление падение цен на нефть марки Brent, которые опустились до 60,18 доллара за баррель, что является минимумом с 2021 года. Кроме того, рост геополитической напряженности в связи с переговорами России и США по Украине также оказывает влияние на рубль, добавил специалист.

В «БКС Мир инвестиций» считают, что до конца весны курсы отойдут к 90 рублям за доллар, 98 за евро и 12 за юань. Там также полагают, что краткосрочно валюты продолжат торговаться недалеко от текущих уровней. В AMarkets прогнозируют умеренное ослабление рубля на следующей неделе. В компании подчеркивают, что рынок входит в фазу коррекции после волны внешнеполитических и торговых решений. В частности, речь идет о пошлинах со стороны США и ответных мерах других стран, добавили в фирме.