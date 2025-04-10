Приостановку пошлин США связали с угрозой нового кризиса

Администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить действие части новых торговых пошлин на 90 дней из-за опасений нового финансового кризиса, который, в отличие от 2008 и 2020 годов, напрямую бы ассоциировался с действиями главы Белого дома. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, в Белом доме опасаются дальнейшего обвала мировых фондовых и сырьевых рынков и паники среди финансистов, которая может выйти из-под контроля и нанести серьезный ущерб экономике. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр финансов Скотт Бессент настаивали на том, что стратегия Вашингтона в торговой войне должна быть четко проработана и направлена, как утверждают источники, на изоляцию Китая и создание впечатления, будто Соединенные Штаты решительно настроены на борьбу с дефицитом торгового баланса.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

9 апреля Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении стран, которые проявили готовность к переговорам. В отношении них будут действовать импортные тарифы в размере 10%. Бессент подчеркнул, что приостановка распространяется на Канаду и Мексику. Одновременно американский лидер повысил тарифы на продукцию из Китая до 125%.