В Европе заявили о подрыве доверия к доллару

Торговая политика президента США Дональда Трампа привела к подрыву доверия к американскому доллару как к основной мировой валюте. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на члена совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и главу Банка Франции Вильруа де Гало.

Он также считает, что протекционистская политика Трампа и непредсказуемость его поведения, которая сопровождается резкими и изменчивыми действиями в отношении других стран, сыграют негативную роль для экономики США в целом.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. 9 апреля Трамп сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. В отношении них будут действовать импортные тарифы в размере 10%.