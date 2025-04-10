Когда начнет дешеветь рубль: прогноз экономиста

Рубль начнёт дешеветь до конца весны, ожидает кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его прогнозу, доллар вырастет до 90 ₽. Официальный курс ЦБ на 10 апреля 2025 года составляет 86,09 ₽ за доллар.

В ближайшей перспективе курсы валют вряд ли уйдут далеко от текущих значений, однако точное направление их движений предсказать сложно, отмечает экономист.

«Для краткосрочного прогноза курса рубля сейчас слишком много вводных с внешнего контура, поэтому волатильность на будущей неделе ожидается повышенной», — рассказал он «Газете.Ru».

До конца весны будет больше факторов к постепенному ослаблению национальной валюты.

«На фоне тарифных войн рухнули сырьевые рынки, для России это скажется с временным лагом», — ожидает Михаил Зельцер.

На этом фоне приток валюты от экспорта будет снижаться, что приведёт уменьшению предложения валюты и будет играть против рубля. Поддержку рублю окажет увеличение ЦБ и Минфином лимитов продажи валют на 75%.