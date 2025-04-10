Китай не хочет участвовать в тарифной войне, так как в ней нет победителей, но и не боится борьбы.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

«В тарифных и торговых войнах нет победителей. Китай не хочет воевать, но и не боится борьбы. Мы не будем спокойно наблюдать за тем, как китайский народ лишают его законных прав и интересов, не будем спокойно наблюдать за тем, как разрушаются международные экономические и торговые правила и многосторонняя торговая система», — подчеркнул Линь Цзянь.

По словам дипломата, Пекин будет «сражаться до победного», если Вашингтон будет настаивать на тарифных и торговых войнах.

До этого представитель минкоммерции КНР Хэ Юнцянь говорила, что власти Китая не будут мириться с экономическим давлением со стороны Вашингтона и продолжат отстаивать свои интересы.

Названа страна, которая выиграет от пошлин США в отношении Китая

9 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Кроме того, он заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».