Китай полностью сократит импорт нефти из США

В ближайшие месяцы поставки нефти из США в Китай могут прекратиться полностью из-за введённых Вашингтоном и Пекином взаимных торговых пошлин.

Об этом пишет Bloomberg.

«Учитывая, что Китай вводит... пошлины на товары из США, стоимость американской нефти вырастет почти вдвое — на $51 за баррель при цене WTI в $61», — приводит агентство слова аналитика консалтинговой компании Vortexa Ивана Мэтьюза.

Уточняется, что Китай рассматривает возможности альтернативных поставок из стран Ближнего Востока, таких как Оман или Объединённые Арабские Эмираты.

Кроме того, не исключается возможность увеличения закупки нефти из Ирана и России.

Ранее стало известно, что Китай пообещал «бороться до конца» в ответ на новые пошлины президента США Дональда Трампа.