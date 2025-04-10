В европейской стране захотели запретить товары из России

В Латвии готовятся запретить торговлю российскими товарами. Соответствующий проект в сейм подали депутаты от оппозиционных Национального объединения и «Объединенного списка», он уже вынесен на обсуждение, пишет DELFI.

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По словам депутата Яниса Витенбергса, данной мерой Латвия хочет показать пример другим государствам ЕС и поспособствовать «более эффективной реализации санкционной политики». В стране считают, что торговля российской и белорусской продукцией «аморальна». По мнению политиков, она поддерживает экономику РФ и Белоруссии.

Ранее член Европейского парламента от Латвии Инесе Вайдере направила обращение в адрес Еврокомиссии с предложением повысить таможенные тарифы на товары из России, включая удобрения и продукцию рыбной промышленности. Она выразила сожаление по поводу того, что с момента введения санкций против России в 2022 году российские товары продолжают поступать на рынок Европейского союза.

В стране уже одобрили запрет на приобретение недвижимости для граждан указанных стран. Власти утверждали, что эта мера направлена на усиление национальной безопасности Латвии и предотвращение потенциальных рисков для государственных интересов.