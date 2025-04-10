Международные резервы России рекордно выросли

К 5 апреля 2025 года суммарные объемы международных резервов России достигли рекордной отметки в 658 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Речь идет о высококачественных внешних активах в иностранной валюте, подконтрольных Банку России и правительству. Их можно использовать для финансирования дефицита платежного баланса и проведения интервенций на валютных рынках с целью стабилизации курса рубля. Подобные резервы состоят в том числе из специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.

За неделю международные резервы России увеличились на 1,9 процента, или на 12,4 миллиарда долларов, уточнили в регуляторе. Предыдущий максимум был установлен во второй половине марта. Тогда показатель достиг уровня в 650,4 миллиарда долларов. Таким образом, за несколько недель резервы выросли еще на 7,6 миллиарда, а за неполный месяц — почти на 19 миллиардов.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля суммарная стоимость золотых запасов России достигла рекордной отметки в 217,4 миллиарда долларов. Доля этого драгоценного металла в общем объеме резервов страны к началу весны превысила треть. Подобного результата удалось добиться впервые с XX века.