Цена на нефть марки Brent ускорила падение до 5%

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent ускорила падение до 5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 17:10 по московскому времени Brent торговалась по 62,18 долларов за баррель. Снижение составило 5,04%.

Также упала цена нефти марки WTI. Майский фьючерс на данный вид топлива на то же время снизился на 5,57% до 58,92 доллара.

Напомним, что цены на нефть падают с начала апреля на фоне объявления президентом США Дональда Трампа о введении импортных пошлин в отношении почти 200 государств. За первые несколько дней месяца они рухнули почти на 20%. На пике, который пришелся на 9 апреля, стоимость нефти Brent опускалась на бирже до минимумов 2021 года — 58,8 доллара за баррель.