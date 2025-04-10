Трамп рассказал о дальнейших шагах в отношении Китая

Аксинья Кравченко

США хотели бы заключить торговую сделку с Китаем и уверены, что у Вашингтона и Пекина получится поладить. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

Трамп рассказал о дальнейших шагах в отношении Китая
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Он отметил, что «очень уважает председателя Китая Си Цзиньпина». По словам Трампа, он уже долгое время является его «другом».

«Посмотрим, как пойдут дела с Китаем. Мы бы хотели заключить сделку. Уверен, что мы отлично поладим и сможем выработать что-то, что будет очень хорошо для обеих наших стран», — добавил он.

По мнению президента США, Вашингтон при его администрации «приводит отношения с Пекином в форму».

Ранее Трамп заявил, что надеется «относительно скоро» заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта.

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