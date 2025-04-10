Хитрый Дональд: как Трамп позволил американским миллиардерам обогатиться еще больше

9-го апреля, в день объявления о трехмесячном перерыве в торговой войне, президент США принимал в Овальном кабинете звезд американских спортивных гонок. Но не это привлекло внимание всего мира. А то, как Трамп, указывая пальцем на присутствующих там же бизнесменов, не стесняясь, рассказал, кто из них сколько заработал в последние дни. На резком падении мировых рынков и последующем их взлете.

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«Это Чарльс Шваб. Не только компания, но и человек! Он заработал два с половиной миллиарда сегодня», – говорил Трамп.

Чарльз Шваб – финансовый инвестор с состоянием около десяти млрд, сторонник республиканцев. Кстати, его внучка Саманта недавно получила высокий пост в министерстве финансов США.

Он, как и другие бизнесмены, мог заработать, покупая подешевевшие акции, зная, что скоро Трамп объявит о перемирии в торговой войне и акции на этих новостях взлетят. На это не могли не обратить внимание демократы, которые уже требуют провести расследование.

«Необходимо спросить, получали ли люди личную выгоду от инсайдерской информации, пока у обычных людей сгорали их сбережения и пенсии. Мы пишем в Белый Дом, чтобы получить ответы», – хочет разобраться Адам Шифф.

Что имел в виду сенатор? США – страна, где инвестируют все: от финансового магната до домохозяйки. Допустим, последняя купила одну акцию Apple. 2 апреля она стоила немногим больше 220 долларов. 8 апреля – чуть больше 170. Отчаявшаяся домохозяйка продала акцию, потеряв кровные 50 долларов. Зато некий магнат, зная то, что не знала простая американка, наоборот, купил подешевевшую бумагу Apple И когда 9 апреля она резко подорожала, заработал почти 30 долларов. А, поскольку магнат вкладывал сотни миллионов, то и порядок прибыли у него соответствующий. Правда, еще надо доказать, что из стана президента была утечка. Да и это вряд ли скажется на нем.

«У Дональда Трампа есть своеобразные тефлоновые качества. Множество расследований велось против него, множество обвинений к нему предъявлялось. Дональд Трамп использовал их для укрепления собственной популярности, представляясь жертвой политических преследований», – подметила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская.

Именно о компании Apple, ставшей символом Америки, сейчас говорят больше всего. Ее акции, потеряв почти четверть стоимости, взлетели на 15%. Вот только тех, кто покупает Айфоны, волнует другое. Перемирие, которое объявил Трамп, не касается Китая, где производят эти смартфоны. Наоборот, президент взвинтил торговые пошлины для КНР до 125%. Столько от цены товара придется заплатить китайскому поставщику, который повезет свои товары в США. Одна из целей американских властей – вернуть производство из Китая на Родину. И на первый взгляд всем в США будет хорошо. Но только стоимость американской рабочей силы увеличит цену тех же Айфонов на четверть. А в целом, как сообщил в эфире CNN аналитик, они подорожают больше, чем втрое.

«Это самая сложная цепочка поставок в мире. Благодаря ней, они могут производить полтора миллиарда Айфонов, стоимостью каждого в 1000 долларов. Если вы построите её в США, с фабрикой в Западной Вирджинии или Нью-Джерси, то Айфоны будут стоить 3500», – подсчитал финансовый аналитик Дэн Ивс.

Смартфоны, в первую очередь Apple, главное, что США покупают в Китае. А еще важнейшие минералы, металлы, электрооборудование, микроэлектроника. Доля импорта из Китая некоторых товаров нередко доходит почти до 100%. В США они подорожают, а китайцы недосчитаются прибыли. Неслучайно в КНР заявляют: от торговой войны не выиграет никто.

«В тарифных и торговых войнах нет победителей. Китай не хочет воевать, но и не боится борьбы. Мы не будем спокойно наблюдать за тем, как китайский народ лишают его законных прав и интересов», – заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

А вот в Европе, которая тоже сильно зависит от торговли с Америкой, похоже, от борьбы отказались и готовы к сделке. Там, как и в США объявили о 90-дневном отказе от ответных пошлин против Штатов. Это главное условие, при котором США могут пойти на уступки. Собственно, об этом говорил Трамп, рассказывая, как его умоляли сделать паузу лидеры других стран. Кстати, по версии американских изданий, во время обвала рынков среди умолявших были не только политики, но и крупные спонсоры. В свете того, как некоторые из них озолотились на биржевой игре, интересно, о чем еще они умоляли американского президента.