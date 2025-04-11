Китай подал жалобу в ВТО в ответ на практику США по запугиванию

Китайские власти направили еще одну жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на одностороннюю политику администрации США по запугиванию и принуждению.
Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.
"Тарифные меры Соединенных Штатов - типичное проявление одностороннего запугивания и принуждения, что серьезно нарушает правила ВТО, подрывает регламентированную многостороннюю систему торговли и международный торгово-экономический порядок", - подчеркивается в комментарии торгового ведомства.