Оценено влияние американских пошлин на мировые рынки

Поскольку пошлины США коснулись почти всех государств, не стоит ожидать значительных изменений в глобальных потоках товаров. Производители столкнутся с трудностями при перенаправлении своей продукции с крупнейшего американского рынка, заявила РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

В США 2 апреля был подписан указ о введении «взаимных» пошлин на импортные товары из других государств. Базовая ставка составляет 10%. С 9 апреля для 57 стран начали действовать повышенные тарифы, которые были рассчитаны с учетом торгового дефицита США с конкретной страной. 9 апреля Трамп сообщил, что более 75 государств выразили желание провести переговоры - они не согласны с решением американских властей. Теперь для всех стран, кроме Китая, вводятся базовые импортные пошлины в размере 10% на 90 дней. Пошлина для китайских товаров увеличилась до 145%, а для американских товаров в Китае — до 84%.

По словам Прикладовой, повышение пошлин или введение пошлин со стороны США затронуло не только КНР, но и остальные страны. Так, готовиться к каким-либо значительным изменениям по товаропотокам не стоит, считает она.