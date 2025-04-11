Экспорт российского подсолнечного масла рухнул

Экспорт растительного масла снизился до 909 тысячи тонн в первом квартале текущего года, передает «Коммерсант». Соответствующий показатель продемонстрировал снижение на 38%. В указанный период экспорт российских растительных масел уменьшился до 1,46 млн тонн (-27% в годовом выражении). Рентабельность растительного масла стала отрицательной на фоне роста цен на сырье, высоких пошлин и укрепления рубля.

В материале сказано, что стоимость подсолнечника с начала текущего года прибавила 66% и составила 39,9 тыс. рублей за тонну. Однако экспортные цены на масло не компенсируют затраты. В частности, по данным издания, маржа переработчиков в феврале составила 23% против обычных 5–7%. Такое развитие событий заставило компании сокращать производство. Например, «Эфко» временно поставила на паузу деятельность двух заводов, расположенных в Краснодарском крае.

Также спад компенсировал рост экспорта рапсового масла до 391 тысячи тонн. Речь идет об увеличении на 29%, сказано в материале. Спрос на указанный продукт увеличила КНР, введя пошлины (100%) на канадскую продукцию. Тем не менее нехватка подсолнечника и высокая стоимость заемных средств могут продолжить прессинг соответствующей отрасли.

Ранее сообщалось, что потери бюджета России из-за нелегального оборота шоколадной и кондитерской продукции в 2025 году превысят 12 млрд рублей. По словам экспертов, в 2023 году контрафактные продажи в натуральном выражении доходили до 1,49 млрд упаковок.