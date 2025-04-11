Председатель Рыбного союза Александр Панин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об истощении мировых запасов скумбрии, а также ответил на вопрос о динамике цен на этот продукт в России.

Атлантическая скумбрия, которую ранее считали экологически устойчивым видом, оказалась в серьезной опасности. Эксперты говорят, что из-за чрезмерного вылова запасы популярной рыбы оказались в критической точке, отмечалось ранее в материале издания The Guardian. В Обществе сохранения морской среды (MCS) утверждают, что с 2009 года ряд стран, в том числе Норвегия, Исландия, Фарерские острова и Великобритания, нарушают рекомендации по добыче рыбы на 5-80 процентов. А за последние четыре года в среднем избыточная добыча достигла 39 процентов. По словам представителя MCS Элис Мур, сейчас наблюдается устойчивое снижение популяции рыбы. Эксперт призывает ввести ограничения на вылов.

Состояние запасов ВБР [водных биологических ресурсов] подвержено колебаниям, связанным с географическими и биологическими факторами. Сейчас мы переживаем период спада. В последние годы рекомендованный ИКЕС [Международным Советом по исследованию моря] вылов атлантической скумбрии снижается (в 2025 году - менее 600 тыс. тонн, -20% к 2024 году, - 40% к 2020 году). При этом атлантические страны (ЕС, Фареры, Исландия, Норвегия, Великобритания) пока сохраняют ОДУ [Общий допустимый улов] и вылов на высоком уровне (порядка 1 млн тонн в год). В дальнейшем, если выловы сократятся, государства, безусловно, предпримут усилия по сохранению запасов ВБР. Александр Панин Председатель Рыбного союза

Эксперт отметил, что в связи с высоким потребительским спросом цены на атлантическую скумбрию в России выросли в последние годы.

«Так, средняя оптовая цена (на Северо-Западе России) в апреле 2025 года составила 320 рублей за один килограмм, что на 15% выше, чем год назад, и на 65% выше, чем два года назад. В то же время с сентября прошлого года цены остаются стабильными, и к декабрю прошлого года даже наблюдается небольшое снижение (-5%). Это говорит о достаточных объемах скумбрии на российском рынке», - заключил специалист.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на еженедельный мониторинг аналитической компании NTech сообщил о снижении оптовых цен на свинину в России.