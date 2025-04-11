Экономист Bloomberg оценил потери бюджета РФ из-за торговой войны США

Федеральный бюджет России в 2025 году может недополучить более 1 трлн рублей доходов из-за снижение спроса на нефть и другое сырье в ходе торговой войны США и пошлин президента Дональда Трампа. Эта сумма составляет около 2,5% от плановых доходов казны и может быть покрыта за счет удвоения бюджетного дефицита, поэтому рисков дестабилизации федерального баланса нет, заявил "Российской газете" главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков.

В последние дни на фоне раскручивания торговой войны цены на российскую нефть Urals падали до 50 долларов за баррель, при этом рубль оказался неожиданно крепким и днем 11 апреля торгуется около уровня в 84 рубля. Плановые доходы от нефти и газа в бюджете на текущий год - это 10,9 трлн рублей, но в Минфине уже отметили "риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры".

"По оценке Минфина РФ, в I квартале 2025 года нефтегазовые доходы России сократились на 9,8% на фоне снижение цены нефти, крепкого рубля и сокращение экспорта газа по сравнению с I кварталом 2024 года. В целом по году при ценах на нефть как в начале апреля это приведет к снижению доходов против плана на 15-20% и потере порядка 1,7-2 трлн рублей против плана в 10,9 трлн рублей", - говорит Александр Исаков.

Кроме того, по расчетам эксперта, расходы бюджета вырастут примерно на 0,2 трлн рублей за счет дополнительных трат на обслуживание долга. С другой стороны, казна получит сверхплановые ненефтегазовые доходы, не связанные с продажей углеводородов. По данным Минфина, в I квартале 2025 года ненефтегазовые доходы уже увеличились на 10,6% и составили 6,4 трлн рублей, превысив плановый уровень на эту часть года. "В итоге по году общий дефицит бюджета, скорее всего, сложится в районе 2,5 трлн рублей или 1,3% от ВВП против плана в 0.5%", - подсчитал Александр Исаков.