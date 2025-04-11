МЭА понизило оценку роста спроса на газ в мире в 2025 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) в отчете по рынку газа понизило оценку увеличения мирового спроса на газ в 2025 году на 1,5% с ожидавшихся ранее 1,9%.

Тем не менее, потребление газа в мире все равно станет рекордным.

"Прогнозируется, что рост мирового спроса на газ замедлится примерно до 1,5% в 2025 году на фоне все более неопределенных макроэкономических перспектив. Ожидается, что ужесточение рыночных условий повлияет на рост мирового спроса на газ, особенно на рынках импорта, чувствительных к ценам", - сказано в отчете.

Таким образом, спрос на газ в 2025 году может составить 4,275 трлн куб. м против 4,21 трлн куб. м в 2024 году.

При этом около трети роста по-прежнему будет обеспечено за счет азиатских стран, хотя темпы увеличения спроса в Азии и замедлятся до 2% против 5,5% годом ранее.

Ранее МЭА сообщало, что мировой спрос на газ в 2024 году увеличился на 2,8% - до рекордных 4,21 трлн куб. метров. Более 40% увеличения спроса на газ пришлось на страны Азии, в основном Китай и Индию. В Европе потребление газа незначительно выросло по сравнению с 2023 годом.