Причину появления в обороте фальшивых 12 млн долларов объяснили

Почти 12 миллионов долларов в мировом обороте составляют напечатанные для съемок кино банкноты. Причину появления такого количества фальшивок объяснил главный коммерческий директор Currency Research и бывший сотрудник ФРС Шон Феррари, его слова приводит The Wall Street Journal.

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По словам эксперта, всего в обороте порядка 100 миллионов подделок. Из них 12 миллионов — «киноденьги» напечатанные для фильмов, сериалов и рекламных съемок. На них указано, что эти банкноты не могут использоваться для расчетов, однако часть этих банкнот периодически появляется в магазинах, кафе и торговых автоматах.

Феррари отметил, что у американских банкнот трехуровневая система защиты — подлинные доллары печатаются с помощью магнитных чернил, они отличаются на ощупь, а также оснащены невидимыми компонентами, известными лишь центробанку.

Ранее стало известно, что уровень фальшивомонетничества в России снизился до одной подделки на миллион банкнот. По данным Центрального Банка РФ, в 2024 году было обнаружено 8 240 поддельных купюр. Среди них 5 292 поддельные пятитысячные банкноты, 2 215 — тысячные и 382 поддельные банкноты в 2000 рублей. Реже подделывали денежные знаки номиналом 10 рублей (4 штуки). При этом в обороте встретилось 77 поддельных десятирублевых и 56 — пятирублевых монет.