Стало известно о росте перевозок российской нефти западными танкерами

Западные танкеры стали чаще перевозить нефть из РФ
Падение цен на нефть ниже 60 долларов вызвало резкое увеличение перевозок российского сырья западными танкерами. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что цены на нефть в начале апреля резко упали, в моменте опускаясь ниже 50 долларов впервые с июня 2023 года.
Это сопровождалось увеличением числа западных танкеров, перевозящих нефть из РФ.
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По данным Bloomberg, Россия обычно отгружает от 60 до 70 партий сырой нефти в месяц из своих портов на Балтийском и Черном море. Доля танкеров, принадлежащих западным компаниям или застрахованных ими, «резко возросла по мере падения цен на нефть». Уже 43% судов загрузились или были забронированы для загрузки в этом месяце.
«Это примерно на 30% больше, чем в первые три месяца года, когда цены на нефть были намного ближе к предельному значению в 60 долларов», — пишет агентство.
Цены на нефть упали с тех пор, как президент США Дональд Трамп повысил торговые тарифы в начале этого месяца. Это привело к тому, что нефть стала стоить ниже 60 долларов, и перестал действовать потолок цен, введенный Западом в рамках антироссийских санкций.